Attracties draaien, mensen zwieren en zwaaien: Tilburgse kermis - de 453ste - is open

LIVE Bekijk LIVE Kermis FM

15:14 Tijdens de Tilburgse Kermis is ook dit jaar de evenementenzender Kermis FM in de lucht. Tot en met zondag 28 juli komen veel bekende namen uit de radiowereld langs in de studio om een gastprogramma te maken. De livestream van Kermis FM is 24 uur per dag hier te volgen.