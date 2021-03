Asfalt stuk: vanavond noodreparatie A16 knooppunt Galder, verkeer moet omrijden

Corona­proof stemmen vanuit je auto in de Reeshof: ‘Tussendoor maken we de potloden schoon’

17 maart TILBURG - Een stemformulier is ruim een meter breed. Dat is niet handig uitvouwen boven je autostuur. Dus stappen mensen bij de drive thru in de Reeshof uit om te stemmen. ‘Eerst uw handen desinfecteren.”