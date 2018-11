Arrestatieteam vindt voortvluchtige crimineel niet, Bredaseweg in Tilburg weer open

MOB-ter­rein wordt ‘huiskamer’ voor maximaal acht evenemen­ten per jaar in Til­burg-Noord

13 november TILBURG - Jaarlijks maximaal acht evenementen met tussen de 10.000 en 20.000 bezoekers, in een ‘huiskamer in het groen’. Dat wil het Tilburgse stadsbestuur mogelijk maken op het voormalige mobilisatiecomplex in Tilburg-Noord.