Arrestatieteam haalt verdachte schietpartij uit woning Tilburg, ook slachtoffer aangehouden

COLUMN Ireen Wüst en Jackie Groenen zijn nu van ons, Tilburgers

11 januari Mijn excuses, Mark. Het spijt me dat ik wat verwarring heb veroorzaakt. Ik had enkele voorspellingen gedaan in deze krant, onder meer over een samenvoeging van twee gemeenten. Maar als burgervader van Goirle heb je het gelukkig rechtgezet in je nieuwjaarsspeech: jouw gemeente is niet van plan zich bij Tilburg te voegen. ,,Ik ben niet de burgemeester die hier het licht uit doet,” zei je letterlijk.