Archeologen treffen doel in Hilvarenbeek: ‘Dit maak je maar één keer in je leven mee’

Een dagje mee troffelen met archeolo­gen in Hilvaren­beek: supertrots op een kraaltje van 1500 jaar oud

HILVARENBEEK - Geduld is een heel belangrijke eigenschap voor archeologisch onderzoek. Dat is de belangrijkste les na een dagje meespeuren in Hilvarenbeek, zo weet een ongeduldige verslaggever van het BD inmiddels.

25 maart