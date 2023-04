Ans Vugs (67) voor haar 47ste amateurtoneelstuk op de planken: ‘In een rol kun en mag je veel meer’

Tumult in Jan van Besouw, blijdschap bij Mainframe: ‘Vertrouwde plek voor jongeren van Goirle’

GOIRLE - In het Jan van Besouw zijn de gemoederen verhit over de richting die het Goirles college met het cultureel centrum in wil slaan. Maar aan de overkant heerst binnen Mainframe tevredenheid over de toekomst van het eigen pand.