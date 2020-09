Anderhalve meter afstand? Niet op het fanplein van Willem II, maar gemeente laat het zo

Corona of niet: veel kantoor­ruim­te staat er niet meer leeg in centrum van Tilburg

23 september TILBURG - Nog in de coronacrisis wordt in de Spoorzone eind deze maand Plan-T opgeleverd. Maar wie denkt dat er door het virus, en al dat thuiswerken, geen behoefte is aan de 11.000 vierkante meter kantoor bij de noordentree van station Tilburg, heeft het mis. ,,Als je het over kantoorruimte in het centrum hebt, is er bijna geen leegstand meer.”