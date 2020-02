Alsof één schrikkelkind binnen de familie niet genoeg is: dubbelfeest voor Tilburgse zussen

COLUMN Waarom sneeuw op een scherm voor chagrijn kan zorgen

10:02 Het was schoolvakantie en in huize Herijgens heerste licht chagrijn. De reden: het ontbreken van sneeuw. Normaal had dat aan de ontbijttafel niet ter zake gedaan. Dan ging het over beleg dat ik had verzuimd te kopen. Of de vraag wat we vanavond zouden gaan eten. Nu niet. Nu stond de radio aan. En die meldde sneeuwval in Brabant.