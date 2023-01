Als boer grond pachten van natuurclub in Brabant? Dan moet je hele bedrijf duurzamer worden

Hulporgani­sa­tie Blauwe Maan: ‘Aandacht voor The Voice leidt ook af van probleem seksueel misbruik’

TILBURG - Geen ellenlange wachtlijsten of gepeperde rekeningen. Maar snelle, professionele en gratis hulp. Het klinkt anno 2023 als een utopie, maar bij Blauwe Maan in Tilburg helpen ze slachtoffers van seksueel geweld zo al dertig jaar. In de laatste zes jaar vervijfvoudigde het aantal contactmomenten met slachtoffers.

25 januari