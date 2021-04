Alle kinderen van Alphen thuis: Willibrordusschool dicht vanwege besmettingen

Kunste­naars en cultuurma­kers mogen plan inleveren, Hilvaren­beek heeft ruim een ton subsidie klaarlig­gen

16 april HILVARENBEEK - Voor alle kunstenaars en cultuurmakers in Hilvarenbeek ligt er ruim 1 ton euro aan subsidie klaar voor lokale producties. In totaal kunnen 75 procent van de kosten worden vergoed die gemoeid zijn met een voorstelling of tentoonstelling. De voorwaarde: het moet ergens een raakvlak hebben met corona.