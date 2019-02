Alle betrokkenen chroom-6-drama krijgen 7.000 euro netto, daarnaast uitkering bij ziekte

Daarnaast krijgen degenen die ziek zijn geworden een uitkering . De uitkering bij ziekte bedraagt 5.000 euro tot 40.000 euro, afhankelijk van het ziektebeeld. De regeling geldt voor mensen die nu ziek zijn, en voor degenen die in de toekomst ziek worden.

Ook komt er een deskundigenpanel . Bij dit panel kunnen betrokkenen terecht als ze het niet eens zijn met de aangeboden regeling, of als ze een beroep willen doen op het aansprakelijkheidsrecht. Het panel moet voorkomen dat slachtoffers in dure, tijdrovende en belastende procedures terechtkomen.

Schaamte

Zowel de gemeente als NS ging tijdens de persconferentie diep door het stof. Roger van Boxtel, president-directeur van de NS, sprak van een 'groot gevoel van schaamte'. ,,We hebben allemaal steken laten vallen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het gebrek aan informatie. Dit hoort niet thuis in een goed functionerende samenleving.”

Volgens wethouder De Ridder voelt de gemeente Tilburg een 'morele verantwoordelijkheid’ voor het drama. ,,Er is niets wat we kunnen doen om het leed terug te draaien. tROM was voor de meeste mensen verplicht.”

Aan de lage kant

De slachtoffers toonden zich na afloop van de persconferentie deels tevreden, deels ontevreden. Op het plan om een deskundigenpanel in het leven te roepen, werd positief gereageerd.

Maar volgens Natascha van de Put, woordvoerder namens de slachtoffers, vinden de betrokkenen de vergoeding van 7.000 euro aan de lage kant. Zij vinden dat er minimaal 10.000 euro op tafel moet komen. Zodra de regeling in de gemeenteraad aan de orde komt, zullen slachtoffers tijdens de vergadering dan ook gebruik maken van hun recht om in te spreken tijdens de vergadering.

Defensie

Wat houdt de chroom-6 affaire in?

In Tilburg moesten zo’n 800 bijstandsgerechtigden van 2004 tot en met 2011 oude treinen opknappen. Pas jaren na het werklozenproject kwam aan het licht dat in de verf die van de treinen was geschuurd het gevaarlijke, kankerverwekkende chroom-6 kon zitten.

Het werklozenproject was een samenwerking van de gemeente Tilburg, onderhoudsbedrijf NedTrain en het Spoorwegmuseum. Het museum leverde de treinen en NedTrain (dochterbedrijf van de NS) was eigenaar van de locatie waar gewerkt werd.

Tientallen betrokkenen verklaarden tegenover deze krant al eerder dat de bescherming van werklozen schrijnend tekort schoot. Er werden nauwelijks stofmaskers gebruikt en er werd geschuurd met de hand of met machines zonder stofafzuiging. Daardoor was de werkhal, achter het Tilburgse station, één groot stofnest.

Uit onderzoek van de krant bleek verder dat NedTrain de chroomverf tot de jaren negentig in de eigen werkplaatsen gebruikt had. Van de gevaren van chroom-6 was het bedrijf zich evenwel eind jaren zeventig al bewust, bleek uit documenten die de krant vond. Om onduidelijke redenen werd die informatie niet gedeeld.

Verder negeerde de gemeente verschillende signalen. Zo wees een externe deskundige er in 2005 op dat niet duidelijk was met welke gevaarlijke stoffen mensen in de werkplaats aanraking kwamen. Dat zou moeten worden uitgezocht. Maar de gemeente volgde dat advies nooit op. Mede daardoor bleef chroom-6 tot het eind van het project onopgemerkt.