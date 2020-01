Agent beledigd? Werkstraf wacht op Tilburgs politiebureau

TILBURG - Jongeren die een politieambtenaar beledigen, lopen sinds kort in Tilburg de kans een werkstraf uit te moeten voeren op het politiebureau. Dit is het gevolg van een samenwerking die politieteam Tilburg-Centrum is aangegaan met Halt.

Grensoverschrijdend gedrag kan voor jongeren een straf bij Halt te betekenen. Een onderdeel van deze straf, de werkstraf, kunnen jongeren nu ook uitvoeren op het politiebureau. De vestiging in het Tilburgse centrum heeft de primeur te pakken. Het project is bedoeld voor straffen in combinatie met geweld tegen hulpverleners.

Confrontatie aangaan

In de periode van augustus 2019 tot begin 2020 zijn vijf jongeren die een politieambtenaar hebben beledigd, met hun werkstraf op het politiebureau terechtgekomen. Bedoeling van het project: de jeugdigen confronteren en in contact laten komen met collega’s van de ambtenaar die zij beledigd hebben. Ze gaan in gesprek met agenten en passen op deze manier hun beeld van de politie aan. Althans, dat is de bedoeling.

Quote We behandelen hem of haar als iedere andere collega Eric Vos