Afzwaaiende uroloog plantte radioactieve zaadjes om prostaatkanker tegen te gaan: ‘Als de bevolking vergrijst, krijgen wij meer werk’

Moergestel lijkt nog altijd in rouw en dat (h)erkent de raad van Oisterwijk

MOERGESTEL - De gemeenteraad van Oisterwijk ‘herkent de gevoelens van achterstelling’ in Moergestel. Met die uitspraak hoopt de politiek nieuw vertrouwen te wekken in het dorp dat al in 1997 onder de gemeente Oisterwijk werd gevoegd.

12 juni