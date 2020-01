Advocaten en broer Johan van Laarhoven na bezoek: ‘De tranen welden af en toe op’

videoVUGHT - Johan van Laarhoven heeft vrijdagochtend in de PI Vught bezoek gekregen van zijn advocaten Gerard Spong en Sidney Smeets. Ook zijn broer arriveerde later op de ochtend. Volgens advocaat Spong was het bezoek met Van Laarhoven emotioneel.

,,De tranen welden af en toe op. Hij is blij dat hij terug is, maar ook verdrietig dat zijn vrouw Tukta in Thailand moest blijven.” De Thaise vrouw van Van Laarhoven zit nog steeds vast in Thailand. Zij is veroordeeld tot elf jaar cel.

Smeets laat op Twitter weten naar Vught te zijn afgereisd met een koffer vol kleding en wat boeken, die broer Frans van Laarhoven donderdag heeft gekocht. ,,Gisteren mochten we hem niet fysiek ontmoeten, vandaar dat we nu in alle vroegte het eerste moment pakken en afspraken maken over bezoek van zijn familie.”

Veroordeeld tot 75 jaar cel

De 59-jarige Van Laarhoven arriveerde donderdagavond in Nederland, na ruim vijf jaar geleden in Thailand te zijn veroordeeld tot een celstraf van 75 jaar wegens witwassen. Van Laarhoven zat in Bangkok gevangen en keerde naar Nederland terug na bemiddeling van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Iets voor 10.00 uur arriveerde broer Frans van Laarhoven met zijn advocaat Carry Knoops-Hamburger bij de PI. ,,Mijn dag kan niet meer stuk, want ik ga mijn broer weer zien’’, aldus Frans. De laatste keer was in mei 2014, bij zijn bezoek aan Thailand. Anderhalve maand later werden Johan van Laarhoven en zijn vrouw gearresteerd.

Familie ontzet over gang van zaken

Na zijn aankomst op Schiphol donderdagavond mocht Van Laarhoven zijn familie niet zien. In plaats daarvan werd hij naar Vught gebracht. Broer Frans zegt dat advocaat Spong met directie PI Vught had geregeld dat hij zou kunnen spreken met Johan.

,,Zelf hoop ik ook wat praktische zaken voor hem te kunnen regelen. Dat-ie een rekening krijgt bijvoorbeeld zodat ie wat geld tot zijn beschikking heeft in Vught.‘’

Medische situatie is zorgelijk

Volgens zijn advocaten heeft Van Laarhoven ‘zestien verschillende aandoeningen die niet in een gevangenis kunnen worden behandeld’ en moet hij worden geopereerd. Advocaat Gerard Spong geeft aan dat de medische situatie van Van Laarhoven zorgelijk is. ,,Hij is onderzocht door een huisarts, loopt met een stok en is vermagerd. Maar hij blijft strijdvaardig. En ons kort geding blijft nodig.”

Hoe gaat het nu verder met Johan van Laarhoven?

