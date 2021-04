Advocate verliest 94.000 euro nadat zij stagiaire bankpas en pincode gaf, bank betaalt niks terug

Zes mannen kregen in Hilvaren­beek vandaag een lintje

26 april HILVARENBEEK - Burgemeester Evert Weys mag dit jaar zes mannelijke inwoners van zijn gemeente feliciteren met een koninklijke onderscheiding. Dat is iets minder dan vorig jaar toen de burgervader nog acht adressen bezocht. Weys rijdt dit jaar naar Jan van Beurden in Diessen, Wim van den Biggelaar in Biest-Houtakker, Krien Gosens in Haghorst en in Hilvarenbeek mag hij Bert van Helvoirt, Bart Ketelaars en Hans Kluijtmans onderscheiden. Evenals vorig jaar spreekt de burgemeester de decorandi van afstand toe, de partner mag het lintje opspelden.