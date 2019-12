Ad van Beek wordt wethouder in Oirschot

OIRSCHOT - De Oirschotse partij De Gewone Man schuift Ad van Beek naar voren als nieuwe wethouder. De Dongenaar (70) is maandagavond voorgesteld aan de gemeenteraad en zal waarschijnlijk in de raadsvergadering van 17 december worden geïnstalleerd.

Van Beek, in Oirschot de opvolger van de eerder vertrokken Jan Heijman, heeft veel ervaring als bestuurder. De VVD’er was raadslid, fractievoorzitter en al enkele jaren wethouder in Dongen, toen hij in 2007 toetrad tot het college van B en W van Nuenen. Na drie jaar keerde hij terug naar Dongen, waar de liberalen in 2010 een flinke verkiezingswinst hadden geboekt en een beroep deden op Van Beek.

Vorig jaar werd hij uitgezwaaid als wethouder, na in totaal drie termijnen in het college van de midden-Brabantse gemeente. Van Beek besloot zichzelf niet meer kandidaat te stellen voor nog eens vier jaar. In 2017 was Van Beek korte tijd uit de roulatie door een hartinfarct en een operatie. Na enkele weken rust en herstel kon hij zijn werk hervatten.

Frisse kijk

,,Wij zijn heel blij dat we Ad van Beek bereid hebben gevonden om wethouder te worden in Oirschot”, zegt Paul van den Biggelaar, fractievoorzitter van De Gewone Man. ,,Hij brengt vijftien à zestien jaar ervaring in als wethouder. Hij is weliswaar van gevorderde leeftijd, maar heeft een erg frisse kijk op zaken en veel zin om in Oirschot aan de slag te gaan.”

Van Beek maakte deel uit van een VVD-pool voor bestuurders die beschikbaar zijn en de ambitie hebben om aan een klus te beginnen. De portefeuille van Van Beek zal volgens Van den Biggelaar voor ‘80 tot 90 procent’ hetzelfde blijven als die van Heijman eerder. Daarin zitten onder meer financiën en mobiliteit. ,,Op die gebieden heeft Ad van Beek in zijn jaren als wethouder veel expertise opgebouwd.”