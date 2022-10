Acrobaat Jesse heeft tekort aan zuurstof, maar klimt rap in een hoge paal

Haaren wordt dorp zonder kroeg: ’t Gemak maakt plaats voor appartemen­ten

HAAREN - Het lijkt erop dat Haaren volgend jaar een dorp zonder kroeg is. Rik en Jaimy Boelens laten weten dat ze op Oudjaarsdag voorgoed de sleutel van ’t Gemak omdraaien. ‘De kogel is door de kerk en dat is déze keer geen roddel’, maakt het stel via sociale media bekend.

