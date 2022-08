Abdul (21) vluchtte uit Jemen, gaat studeren in Tilburg en helpt Oekraïense vluchtelingen: ‘Ik herken de pijn’

Een bloedige oorlog ontvlucht. In je eentje verwijlen in een oude gevangenis omgetoverd tot een volgepropt asielzoekerscentrum. De 21-jarige Abdul Al-Dalali deelde met meerdere mensen zijn kamer van een paar vierkante meter. Elke dag kampt hij met zorgen over zijn moeder en drie jongere broertjes, die nog in het door oorlog en ziekte verscheurde Jemen vastzitten. Maar Al-Dalali klinkt vrolijk, optimistisch en hij heeft een zangerige, vriendelijke stem. ,,Het was niet echt leuk in het azc, maar ik ben hier veilig. Ik weet wat Oekraïense vluchtelingen voelen en ik wilde hen helpen.”