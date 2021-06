Aantal suïcides in Brabant daalt eindelijk weer: Emma Hofstra promoveert op nieuwe preventie-aanpak

Regenval zorgt opnieuw voor lekkage in de LocHal in Tilburg

14:25 TILBURG - Door de regenval van vannacht en vanochtend is er een lekkage ontstaan in de LocHal in Tilburg. Volgens de woordvoerder van de LocHal is dit niet de eerste keer. Door een lek in het dak is er veel regen naar binnen gevallen. ,,Er lijkt wel een vloek te heersen”, vertelt Esther Leenders van Kunstloc Brabant.