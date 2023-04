Aanleg zonnepark Haghorst begonnen, andere plannen in Hilvarenbeek liggen nog stil

Antikraak wonen in het Udenhoutse Petrus­kloos­ter: ‘Gelukkig ben ik niet zo schrikke­rig aangelegd’

UDENHOUT - De isolatie van het ruim honderd jaar oude pand is verre van optimaal, maar de mogelijkheden die anti-kraak wonen in het Udenhoutse Petrusklooster verder biedt aan Jacob van Hoek zijn talrijk. ,,We zijn hier met onze neus in de boter gevallen.”