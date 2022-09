Aangehouden man na schietpartij terras Ibiza in Tilburg niet de schutter

Pas twee sportscho­len in Tilburg hebben Keurmerk Vechtsport­au­to­ri­teit

TILBURG - Om de rotte appels onder de vechtsportscholen te weren, mogen per 1 september alleen nog scholen met een keurmerk deelnemen aan wedstrijden in het kickboksen, thaiboksen en mixed martial arts (mma). In Tilburg hebben nog maar twee scholen zo’n keurmerk.

30 augustus