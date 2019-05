Aan ghb verslaafde Tilburgse moet cel in na steekpartij en trappen met naaldhakken

‘Geprikt’ met een mes

Maar volgens de rechtbank kan niet worden vastgesteld dat zij met zoveel kracht heeft gestoken dat daardoor zwaar letsel kon ontstaan. Ook is niet bekend of het vleesmes bij die handeling is gebroken, of dat het al zo in de keukenla lag. De rechtbank gaat er wel vanuit dat het slachtoffer de vrouw als eerste een klap in haar gezicht heeft gegeven, maar verwerpt het beroep op noodweer(exces) dat de verdediging had bepleit.

Spiernaakt op Dumpert

Het incident deed zich voor toen de man op 13 januari bij haar thuis verhaal kwam halen, nadat ze een uiterst gênant filmpje van hem op Dumpert had gezet. Daarop is te zien dat hij, spiernaakt en totaal verward, allerlei vreemde bewegingen maakt op een bed. Het is duidelijk dat hij in gedrogeerde staat verkeert. Hoe dat is gebeurd, was niet aan de orde tijdens de eerdere inhoudelijke zitting. Breed bekend in Tilburg is dat de vrouw meerdere van dergelijke filmpjes online heeft gezet.