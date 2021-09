A58 richting Eindhoven blijft uren dicht: gekantelde vrachtwagen sluit volledige weg af

Steeds meer, steeds sneller, steeds machtiger: horeca kan niet met en niet zonder de grote bezorgplat­forms

5 september TILBURG/OSS - Niets lijkt de opmars van de oranje fietsers in de binnenstad te kunnen stuiten. Zeker niet sinds we in de lockdown verslaafd zijn geraakt aan het gemak van de snelle hap. Welkom in de wereld achter de bezorgmaaltijd. Zowel een vloek als een zegen voor veel restaurants.