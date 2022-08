A Love Bizarre, de liefde tussen Sheila E. en Prince: ‘Ik ben nog steeds boos dat hij er niet meer is’

Sheila Escovedo, geboren op 12 december 1957 in Oakland nabij San Francisco in Californië, kende een jeugd vol mishandelingen. Op vijfjarige leeftijd werd ze verkracht door een oppas, jaren later werd ze ook nog seksueel misbruikt door oudere neven. Rijk was haar jonge leven niet: van de muziek kon het gezin Escovedo nauwelijks rondkomen. Toch werd de muziek, die ze van thuis mee kreeg, uiteindelijk Sheila E.’s redding.