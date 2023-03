97-jarige bewoner van Park Stanislaus overlijdt in gracht rondom voormalig klooster in Moergestel

Eropuit Schrijver en journalist Pieter Waterdrin­ker te gast tijdens Boekenweek­in­ter­view

GOIRLE - Voor het Boekenweekinterview van de Literaire Kring in Goirle is schrijver en journalist Pieter Waterdrinker uitgenodigd. Op dinsdag 14 maart wordt hij bevraagd over zijn boeken en over zijn leven in Rusland.