225 prehistorische graven gevonden in Berkel-Enschot, en dat is waarschijnlijk niet alles

Hoe bijzonder het veld nu eigenlijk is? ,,Het is in elk geval lang geleden dat we een ‘nieuw’ urnenveld hebben opgegraven in Brabant", stelt de gemeentelijke archeoloog van Tilburg Guido van den Eynde. ,,En het aantal graven dat er ligt, dat is natuurlijk bijzonder.” Om de cijfers maar even op te sommen: in het gebied van 1,5 hectare langs de Udenhoutseweg dat in oktober en november is onderzocht, zijn 225 crematiegraven aangetroffen. Daarvan zijn 40 grafmonumenten onderzocht, waaronder 30 kringgreppels en 10 langbedden. Er werden meer dan 100 stukken grafkeramiek gevonden, waaronder 31 vrijwel intacte urnen die gebruikt zijn voor crematieresten.