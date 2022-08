1500 hbo-studenten op tijdelijke camping in Goirle: ‘Alleen achterop is het ver fietsen naar Tilburg’

Nicolette Koot is even op de camping in Goirle om een kijkje te nemen. Ze heeft als projectleider namelijk niet alleen de camping van de opleidingen in Tilburg onder haar hoede, maar ook de camping in Eindhoven (2200 slapers) en Venlo (‘daar zijn we dit jaar voor het eerst, dus is het nog een schattig campinkje met 300 gasten’).