15- en 16-jarige Tilburgers opgepakt voor beroven en omduwen van fietsster (56) in Hulten

Eindelijk: na 10 jaar ‘strijd’ krijgt de Reeshof volkstui­nen

10:19 TILBURG - Na tien jaar ‘strijd’ is het gelukt: de Reeshof krijgt een eigen volkstuinencomplex. In mei verwacht volkstuinvereniging Reeshof de ruim 80 tuinen in gebruik te kunnen nemen. Ze liggen in de Reeshofweide, het gebied tussen de Burgemeester Letschertweg, Langendijk en het Wilhelminakanaal.