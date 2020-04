100 geïsoleerde ouderen in Gilze en Rijen opgevrolijkt met bloemen: 'Aan iedereen wordt gedacht!’

Paascrea­tie als bedankje voor Tilburgse buurt

18:05 TILBURG - Met een paar buurbewoners maken ze elk jaar wat paasstukjes voor de bewoners van appartementencomplec Duynsberg in Tilburg. Maar daar mag nu even niemand naar binnen. ,,Dus maken we iets groters voor in de tuin, zodat iedereen er de komende dagen naar kan kijken”, zegt Toon Jacobs die samen met twee buurtbewoners al een een dag of wat flink in de weer is.