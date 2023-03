100.000 nieuwe woningen nodig in Zuidoost-Brabant, stuk meer dan gedacht

indebuurt.nl Cashen of trashen? Tussen Kunst en Kitsch komt voor opnames naar Tilburg

Heb je nog een oude vaas van oma op zolder liggen? Of een Delfts blauw bord dat je in een Tilburgse kringloop kocht? Je krijgt de kans om het te laten taxeren door de kenners van het enige echte Tussen Kunst en Kitsch. In november 2023 worden er opnames gemaakt in ons eigen Tilburg.