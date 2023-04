Zoveel oranje auto's zijn er op Tholen

Bergs slagwerk­duo trommelt samen heel wat af, nu zelfs de ‘knalnum­mers’ in Aïda

BERGEN OP ZOOM - Je kunt Peter van Aart en Jeroen Dur tegenkomen tijdens Vastenavend met dweilband ’t Is Wezeluk Waar, op een muzikale zondagmiddag in café Don Camillo. En nu dus vanaf zondag in het orkest van de musical Aida in het Circustheater in Scheveningen. ,,Juist die afwisseling maakt het leuk.”