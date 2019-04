Zeilbootje slaat om in Schelde-Rijnkanaal bij haven Tholen

20 april: Wandeling voor ouderen in Scherpenis­se

17 april Wandelsportvereniging Oosterscheldestappers uit Sint Maartensdijk organiseert een wandeling voor ouderen. De wandeling vindt plaats op zaterdag 20 april om 14.00 uur en is ongeveer drie kilometer lang. Mensen met scootmobiel of rollator of die slecht ter been zijn worden allemaal geholpen. Het vertrek is om 14.00 uur vanuit Sassegrave in Scherpenisse. Mensen die thuis opgehaald willen worden, kunnen contact opnemen met Lia van Akkeren via 0166 663711. Bij terugkomst in Sassegrave is er koffie en gelegenheid voor een gezellig praatje.