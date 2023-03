Zeeuwse topvrouwen over Internationale Vrouwendag: ‘Papadag? Weg met dat woord!’

Vrouwen die een toppositie willen, moeten er wel voor gaan, zegt Jolanda van Koeveringe. ,,Dat wil zeggen, er dagelijks zijn en niet te snel teruggaan in uren. Carrière maken gaat niet vanzelf. En helaas, vrouwen moeten toch dat tandje harder, zeker in branches die van oudsher een mannenbolwerk vormden. We komen langzamerhand echt wel af van de stereotype beelden, maar het gaat langzaam.”