Zeeuws geld voor Roode Vaart, Brabant schiet voor

Basisscho­len in Oud-Vossemeer verruilen boeken voor viering Woaidaehen

16:47 OUD-VOSSEMEER - De leerlingen van de Sint Anthoniusschool en Die Heenetrecht in Oud-Vossemeer hadden vrijdag een feestelijke dag. De laatste dag voor de voorjaarsvakantie stond natuurlijk in het teken van carnaval, in Vosmeer ook wel Woaidaehen genoemd.