Zebrapad in Thoolse kleuren kan volgens CDA een mooi alternatief zijn voor regenboogzebrapad

De discussie over wel of geen regenboogzebrapad is sinds een maand actueel in Tholen. Eind augustus was een zebrapad voor het gemeentehuis plots door iemand veranderd in een regenboogzebrapad. Wie dat heeft gedaan, is nog altijd niet duidelijk. Dat het niet bij iedereen in goede aarde viel, werd wél snel duidelijk, want een eveneens onbekend persoon bekladde het regenboogpad met de leuzen ‘Sodom en Gomorra. Stop de hoererij, want het loon van de zonde = de dood’. De gemeente verwijderde daarna zowel de teksten als de regenboogkleuren. Burgemeester Marleen Sijbers liet weten de tekst onacceptabel te vinden, maar benadrukte dat het zomaar inkleuren van een wegdek ook niet volgens de regels is. Toch had de gemeente de regenboogkleuren in eerste instantie niet direct verwijderd. Sijbers riep op tot onderling respect. Hoe dan ook, Tholen stond er gekleurd op, want het nieuws haalde zelfs de landelijke media, waaronder de NOS.