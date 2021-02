Woning Sint-Maartensdijk voor drie maanden gesloten na drugsvondst

Stallandse jongeren met problemen kunnen straks terecht bij huisartsen­prak­tijk in hun dorp

12 januari SINT-ANNALAND - Als jongere uit Sint-Annaland of omgeving kun je straks ook bij de huisarts terecht als je je depressief voelt of andere geestelijke klachten hebt. Het komende halfjaar werkt er in de praktijk een specialist in dat soort zaken.