Wie heeft de trap bij Sint Philipsland gesloopt?

Honderd jaar autogarage: ‘Collega's zijn jaloers op onze smeerput’

15 juli POORTVLIET - Toen paard en wagen nog het gangbare vervoersmiddel was kwamen de mensen al naar de garage van Kees de Jonge. Honderd jaar later is het bedrijf aan de Poortvlietse Stoofstraat nog steeds in de familie en wordt het gerund door achterkleinzoon Niels en zijn vrouw Sandra.