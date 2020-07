VRZ: nieuwe reddingboot voor post Stavenisse

Hoera! Er komt weer water uit de fontein in Stavenisse

3 juli STAVENISSE - Een fontein die het niet doet, is een treurig gezicht. Dat vonden ze ook in Stavenisse. Maar er is goed nieuws: inwoners en bezoekers zien nu weer een water spuitende fontein op het Van der Lek de Clercqplein in het midden van het dorp.