Voor zoveelste keer brand bij Thoolse volkstuintjes: ‘Ze steken de boel iedere keer in de gloria’

Voor meneer Van Voort is het geen vraag of de brand waar de Thoolse brandweer dinsdagavond iets na 22.00 uur voor uitrukte is aangestoken. ,,Het is hier meerdere keren per jaar raak", zegt 82-jarige inwoner van Tholen-stad, die hier al een halve eeuw een moestuintje heeft. ,,Meestal gebeurt het rond een uur of tien, elf 's avonds. Het komt uit de hoek van jongens die de hele dag niks lopen te doen. Ze hangen hier in de buurt rond en 's avonds komt de adrenaline boven. Dan gaan ze rottigheid uithalen. Bij mij is er ook al eens een schuurtje afgebrand. Toen had ik nog een tuintje achterin.”