Vloekverbod in Tholen is SP en PvdA/GroenLinks doorn in het oog

Dat bleek woensdagavond bij de commissievergadering, waar besproken werd hoe de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) versimpeld kan worden. Iedere gemeente heeft zo'n APV, waarin regels zijn vastgelegd die gelden binnen de gemeentegrenzen. In Zeeland hebben alleen Tholen en Reimerswaal een vloekverbod opgenomen in de APV.

Als die regels toch versimpeld worden, kan het vloekverbod er net zo goed uit gehaald worden, vonden SP en PvdA/GroenLinks. ,,Want het is onzinnig", zei SP’er Theo Korevaar. ,,Bovendien is het niet te handhaven. Waarom staat het er dan in?”

Burgemeester Ger van de Velde erkende dat het verbod moeilijk te handhaven is. ,,Al is het maar omdat de we capaciteit er niet voor hebben. Dat is dus een knelpunt. Maar er zijn meerdere gemeenten die dit in de APV hebben en het past bij het overgrote deel van de cultuur van onze inwoners.”

Het vloekverbod staat sinds 2003 (weer) in de Thoolse APV. Overigens wordt daarin ook gemeld dat het niet geldig is als het om vrijheid van meningsuiting gaat. ,,Dat maakt het verbod onzinnig”, oordeelde ook Jan Heshof namens PvdA/GroenLinks. ,,Want eigenlijk is het dus strijdig met de grondwet.”