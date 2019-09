Verstoppoging mislukt: telefoondief aangehouden in tuin in Sint Annaland

Eigenaren bungalows mogen extra auto kwijt bij huisje op De Zeeuwse Parel

19 september SCHERPENISSE - Bungaloweigenaren op vakantiepark De Zeeuwse Parel in Scherpenisse mogen voortaan drie in plaats van twee auto's bij hun huisje laten parkeren. Dat heeft de rechtbank in Middelburg bepaald.