Uitloop van werk in Sint-Annaland kent meerdere redenen: de grond is ‘anders’ en kabels liggen in de weg

Politie­hond bijt verdachte van inbraak in Tholen in been: man (53) aangehou­den

THOLEN - Dankzij knap werk van een politiehond is een 53-jarige man opgespoord, die verdacht wordt van betrokkenheid bij een inbraak in een bedrijfspand. Dat gebeurde rond 02.10 uur in de nacht van donderdag op vrijdag. De Roemeense man werd aangehouden.

27 mei