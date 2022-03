Tweede opvang Oekraïners in Sint-Maartensdijk

Nieuw ziekenhuis goed voor Brabanders... maar hoe zit dat met de inwoners van Tholen?

Het zal best dat veel Brabanders baat hebben bij de komst van een nieuw ziekenhuis in Roosendaal, maar hoe zit dat met inwoners van Tholen, vragen ze zich daar af. De voorgenomen verhuizing blijft in Oost-Zeeland zorgen baren.

31 januari