Tieners lokten homo bij Rilland de bosjes in en beroofden hem van zijn bestelbus

Het leek ze een leuk idee: eens gaan kijken bij die homo-ontmoetingsplaats (HOP) bij Rilland. Kijken wat daar allemaal gebeurt. Meer niet. Alleen bleef het niet bij kijken en eindigde hun avontuur in het beklaagdenbankje van de rechtbank.

Op 15 april dit jaar was de grote dag. Alleen veranderde tijdens het rijden naar de HOP het kijken in een plan om een slachtoffer te zoeken en diens auto in te pikken.

Hun bestuurder, de 19-jarige M. M. liet al direct weten daar niets voor te voelen. Hij zette de drie af en beloofde ze later op te halen. De net 18-jarige M. O. zou het aas moeten zijn. Veel trek had hij daar niet in, maar toen zijn maten J. K. (19) en S. De B. (19) hem uitmaakten voor ‘watje’ en ‘pussy’ trok hij de stoute schoenen aan en maakte hij contact met een naar herenliefde zoekende man.

Samen liepen ze de bosjes in, gevolgd door K. en De B. Daar werd de man door K. met - naar later bleek - een nepvuurwapen gedwongen de sleutels van zijn bestelbusje af te geven en gingen de drie er met zijn bestelauto vandoor. Met name O. zei nog wel ‘sorry’ tegen het slachtoffer maar dat was het dan.

Ze eindigden in Huijbergen en werden daar door De B. opgehaald. Diverse spullen uit de bestelbus werden later teruggevonden in zijn loods. Niet lang na het bekend worden van het incident meldden twee van hen op aandringen van hun ouders zich bij de politie en verdwenen ze achter de tralies. De advocaten van het kwartet konden zich overigens wel vinden in de milde eis.