Thoolse patiënt met corona overleden, drie medewerkers zorginstelling besmet

Burgemeester Ger van de Velde-de Wilde laat in een reactie weten: ,,Vandaag heb ik het droevige bericht ontvangen dat een inwoner van onze gemeente is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om het eerste dodelijke slachtoffer binnen onze gemeentegrenzen. Ik wens de nabestaanden en betrokkenen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Ik doe nogmaals de oproep aan alle inwoners om te zien naar elkaar en vooral onze kwetsbare inwoners niet uit het oog te verliezen. Volg de opgelegde maatregelen en adviezen op, wees alert op uw gezondheid. Niet alleen voor uzelf maar ook voor anderen. Samen staan we sterk.” Om privacyredenen doet de gemeente geen mededelingen over de leeftijd of woonplaats van het slachtoffer.

,,Het is nog onduidelijk of de doodsoorzaak het coronavirus is geweest”, zei woordvoerster Marije Jongepier van SVRZ eerder vandaag. ,,Deze persoon was al stervende.”

In totaal zijn, verspreid over verschillende locaties van SVRZ, twee cliënten en drie medewerkers positief getest op COVID-19. De zorginstelling heeft direct maatregelen getroffen. De twee cliënten die besmet zijn geraakt zijn in isolatie gebracht. Medewerkers en mede-cliënten die in contact zijn gekomen met deze cliënten, zijn op de hoogte gesteld. Ook familie is ingelicht.