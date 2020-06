Tholenaar verdacht van ontucht met 3 neefjes: friemelend in hun broekje op de bank

Vrienden van Siem zagen 210 meter borrel­plank­jes voor het goede doel

21 juni SINT-ANNALAND - De lengte van de Voorstraat in Sint-Annaland. Maar dan in borrelplankjes. Dat is wat de Vrienden van Siem zaterdag hebben verkocht voor het goede doel. Het resultaat: 3000 euro. ,,Op een gegeven moment moesten we rap nieuwe planken zagen. Zo hard liep het”, zegt Leo Vroegop, de broer van Siem.