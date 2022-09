Tholenaar Ahmad Resh: van Iraakse tv, via Donald Duck tot verstripping Carry Slee-klassieker

Voor de duidelijkheid: Ahmad Resh is geen striptekenaar. Hij schrijft de scripts voor strips en maakt schetsen van de tekeningen die hij daarbij in zijn hoofd heeft. Dat pakket gaat vervolgens richting de striptekenaar. ,,De ene tekenaar gebruikt mijn schetsen als basis en gaat vervolgens zijn eigen gang. De andere houdt zich nauwgezet aan mijn schetsen.”

Het liefst ziet hij dat een tekenaar er zijn eigen draai aan geeft. ,,Dan is het eindresultaat een creatie van scenarioschrijver en tekenaar samen. Dat is het mooist. Zelf houd ik mij ook nooit precies aan de inhoud van een boek dat ik verstrip. Net zo min als een regisseur dat doet wanneer hij een boek verfilmt. Dat kan ook niet. De strip van Spijt! begint bijvoorbeeld met een flashback, het boek niet.”

Beroemde eend aan de muur

Aan de muur van zijn woonkamer in Scherpenisse hangt een ingelijst stripverhaal uit de Donald Duck. Het is het eerste avontuur van de iconische Disney-eend van zijn hand dat in het vrolijkste weekblad van Nederland terechtkwam. Een mijlpaal. Zo zeer zelfs dat Resh het heeft over zijn leven vóór en na die publicatie in de Donald Duck. ,,Werken voor de Donald Duck was een droom die uitkwam.”

Tv in Irak

Dolgelukkig met zijn betrekking bij de Donald Duck of niet, na een paar jaar stopte hij ermee om programmadirecteur te worden bij een nieuwszender in Iraaks Koerdistan. ,,Je vraagt je misschien af hoe iemand van 25 zonder ervaring op zo’n positie terechtkomt. Dat zit zo: toen ik werd aangenomen, studeerde ik Media, Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Dat betekent hier nog helemaal niks, maar daar wél. Bijvoorbeeld dat ik meer ervaring had dan de lokale mensen die eventueel in aanmerking kwamen voor die baan. Het was een kans die hij niet voorbij wilde laten gaan.” Lachend: ,,Ik stopte met mijn studie, en werd de Erland Galjaard van Iraaks-Koerdistan.”

Na vier jaar Iraaks-Koerdistan - de enige erkende autonome Koerdische regio ter wereld en de plek waar zijn ouders vandaan komen - keerde hij terug naar Nederland. Resh zette een punt achter zijn tv-carrière omdat hij last had van heimwee. Gelukkig was hij weer welkom bij zijn favoriete weekblad, waar hij tegenwoordig Nederlandse Duck-verhalen in het Engels vertaalt. Dat is nodig omdat Disney alle Nederlandse Duck-verhalen wil checken voordat ze gepubliceerd mogen worden.

Aardige Tholenaren

Hij wilde naar Capelle aan de IJssel, waar zijn ouders wonen. Omdat hij er geen betaalbaar huis kon vinden, kwam hij in Scherpenisse terecht. ,,Het was even wennen. Maar de Tholenaren zijn erg aardig en na drie jaar voel ik mij hier thuis.”

Resh timmert sinds zijn terugkomst steeds enthousiaster aan de weg. Met Arie de Boskanarie heeft hij zelfs een eigen strip. Een van zijn andere grote wensen was het verstrippen van een van de boeken van Carry Slee, die hij als kind ‘duizend keer’ las. Ook die wens kwam uit.

Het stripboek Spijt! komt in de laatste week van september uit. Resh is ondertussen met nog twee verstrippingen van bekende boeken bezig. Wat hem betreft allemaal dankzij die beroemde eend. ,,Dankzij Donald Duck belanden mijn scenario's en ideeën niet meer onderaan de stapel bij uitgevers en producenten.”

Spijt! door Carry Slee, Ahmad Resh en Ralf van der Hoeven verschijnt op 21 september.

In zijn ene hand de schetsen van zijn hand, in zijn andere het uiteindelijke resultaat van een pagina in de verstripping van Carry Slee-boek Spijt!