Tholen vangt tijdelijk vijftig asielzoekers op: ‘Wij nemen onze verantwoordelijkheid’

‘Er is meer nodig’

“We horen in het nieuws bijna dagelijks over het grote tekort aan opvangplekken en de onhoudbare situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel”, zegt burgemeester Marleen Sijbers. ,,We zetten ons als gemeente al in door het plaatsen van meer statushouders en door het huisvesten van ontheemden uit Oekraïne. Maar er is meer nodig. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid door tijdelijke, kleinschalige crisisnoodopvang te bieden. Inwoners die hierbij iets willen betekenen voor de asielzoekers, kunnen zich via onze website of telefonisch aanmelden. Uiteraard stellen we dat zeer op prijs.”