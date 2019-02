Tholen overweegt inzetten van drones tegen drugscriminaliteit

Van de Velde zegt dat ze de inzet van drones al heeft aangekaart bij de politie. ,,Maar omdat wetgeving ontbreekt, kunnen deze nog niet ingezet worden bij de opsporing van kwekerijen en drugslabs."

Dat klopt, zegt woordvoerder Ed Kraszewski van de Landelijke Politie. Net als particulieren is de politie gebonden aan strenge regels, legt hij uit. Zo mag je met een drone alleen overdag vliegen, en niet boven bebouwing of mensen. ,,Agenten op straat zouden het liefst een drone in de kofferbak van hun surveillanceauto hebben, en deze zo de lucht insturen. Maar dat kan niet. Als de politie met een drone wil vliegen, wordt dat als bedrijfsmatig gezien. De regels zijn heel streng.”

De politie hééft wel drones, zegt Kraszewski. Na een proef in Oost-Nederland kunnen die in twee situaties ingezet worden: voor het in beeld brengen van een plaats delict, zoals een moordzaak. Of bij een zeer ernstig ongeval. ,,In de toekomst komen daar zeker nieuwe toepassingen bij. Zoals evenementen of vermissingen.”s

Maar inzetten om wietkwekerijen op te sporen mag niet. Mogelijk wordt dat anders, zegt Kraszewski. Nu is het nog zo dat elk land in de Europese Unie zijn eigen regels heeft. Waarschijnlijk komen er dit jaar nog Europese, en dus universele regels.

Naast de regelgeving is er nog een obstakel als het gaat om de inzet van drones: tijd. Het kost een agent zes maanden om zijn brevet te halen, zegt Kraszewski. Dat is langer dan normaal, omdat agenten extra veiligheidstraining krijgen. ,,Voor elke drone-inzet hebben we drie man nodig. Eentje bedient het toestel, de tweede kijkt op de camera en geeft de bediener aanwijzingen. De derde houdt het hele plaatje in de gaten, voor de veiligheid. Al die mensen moeten opgeleid worden.”

Overigens worden wietkwekerijen wél regelmatig gevonden met een helikopter die uitgerust is met een warmtecamera. In zo’n geval gaat het om bijvangst, legt Kraszewski uit. ,,Ze vliegen namelijk niet om er naar te zoeken. Maar zien ze onderweg een huis met een dak dat oplicht, dan geven ze dat door. Twee jaar geleden rolden we op die manier meer dan honderd kwekerijen op.”

