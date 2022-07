Tholen gaat voortaan meer inwoners financiële hulp bieden: ‘Veel huishoudens zitten in de knel’

,,Door de gierende inflatie, de onbetaalbaar geworden energie en uit de hand lopende prijzen voor dagelijkse boodschappen komen huishoudens in de knel. Het is niet voor niks dat de voedselbanken het drukker dan ooit hebben”, aldus PvdA-GroenLinks-fractievoorzitter Jan Heshof vorige week tijdens de behandeling van de kadernota in de Thoolse gemeenteraad. ,,Men houdt steeds een langer stuk maand over aan het eind van het salaris”, citeerde hij vrij naar de vooral in de jaren tachtig populaire kritische en spitsvondige teksten van Stichting Loesje.